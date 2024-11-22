Isparta’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, trafikte kapıları açık bir şekilde yüksek sesle müzik yayını yapan bir aracı tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda aracın sürücüsü K.K. yakalanarak, hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini korumak, suçları önlemek ve suçluları yakalamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlgili olayla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmıştır.





