Altın piyasasındaki son dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken, İsviçre merkezli dev banka UBS’ten piyasaların seyrini değiştirecek çarpıcı bir analiz geldi. UBS, altındaki değer kaybının geçici olduğunu vurgulayarak, Haziran ayı sonu için ezber bozan bir rekor tahmininde bulundu.

İşte piyasaların yakından takip ettiği o raporun detayları:

Düşüş Eğilimi Geçici

Yılın ilk döneminde yatırımcısına yüzde 25'e varan getiri sağlayan altın, son haftalarda bu kazançlarının önemli bir kısmını geri vermişti. "Yükseliş trendi bitti mi?" sorularının yoğunlaştığı bu süreçte UBS analistleri, mevcut zayıflığın kalıcı bir durum olmadığına dikkat çekti. Analizde, yaşanan geri çekilmenin kısa süreli bir "geçiş dönemi" olabileceği ifade edildi.

Faiz Politikaları Altını Neden Baskılıyor?

Raporda, altın fiyatlarındaki son düşüşün arkasındaki temel makroekonomik nedenlere de ışık tutuldu. Artan küresel enerji fiyatlarının, merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına ittiği belirtildi.

Faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetinin arttığına işaret eden UBS analistleri, piyasa beklentilerindeki keskin değişimi şu sözlerle özetledi: "Daha önce piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 yılı içerisinde iki buçuk faiz indirimine gideceği beklentisi hakimdi. Ancak gelinen noktada bu beklenti ortadan kalktı; hatta faiz indiriminin ötesinde sınırlı bir faiz artışı ihtimali bile masaya geldi." Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) cephesinde de benzer şahin beklentilerin güçlendiği vurgulandı.

Haziran Sonu İçin Flaş Hedef: 6 Bin 200 Dolar

UBS'in analizindeki en çarpıcı bölüm ise fiyat tahminleri oldu. Küresel piyasalarda yatırımcıların nakde (likiditeye) yönelme sürecinin yakında sona ereceğini ve altına olan talebin yeniden patlama yapacağını öngören banka yetkilileri, net bir tarih ve rakam verdi.

Analistlerin tahminlerine göre; şu sıralar yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyelerinden işlem gören altının ons fiyatı, güçlü bir toparlanmayla Haziran sonunda 6 bin 200 dolara kadar tırmanacak. Banka, bu rekor zirvenin ardından 2027'nin başlarında fiyatların 5 bin 900 dolar seviyelerinde dengeleneceğini öngörüyor.