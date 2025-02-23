Ahmet’in Yeri’nde Yoğun İlgi Gören Kampanya Yeniden Başladı: "Bana da Söyle" Fırsatı Sizi Bekliyor

Isparta’nın sevilen lezzet duraklarından Ahmet’in Yeri, büyük ilgi gören kampanyasıyla yeniden hizmetinizde. Lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen mekân, yoğun talep üzerine "Bana da Söyle" kampanyasını tekrar başlattı.

Kampanya kapsamında hafta içi her gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında iki köfte dürüm alana bir tavuk dürüm hediye ediliyor. Sadece gel-al ve masa müşterileri için geçerli olan bu özel fırsat, mangalda ustalıkla hazırlanan lezzetleri denemek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Ahmet’in Yeri, sunduğu eşsiz mangal lezzetleriyle Isparta halkının beğenisini kazanmış durumda. Kampanyanın yeniden başlamasıyla birlikte, hem yeni hem de müdavim müşteriler için öğle saatleri daha lezzetli geçecek.

İşletme yetkilileri, yoğun ilgi gören kampanyanın tekrar başlamasından memnun olduklarını belirterek, tüm lezzet severleri bu özel fırsatı değerlendirmek üzere Ahmet’in Yeri’ne davet ediyor.

İşyeri her gün saat 11.00’de kapılarını açıyor ve kampanya saat 13.00’te başlıyor. Bu eşsiz lezzet şöleninden yararlanmak isteyenlerin erken saatlerde yerlerini almaları öneriliyor.

Kampanya Detayları:

Kampanya sadece gel-al ve masa müşterileri için geçerlidir.

Paket serviste kampanya uygulanmamaktadır.

Kampanya, hafta içi her gün 13.00 - 15.00 saatleri arasında geçerlidir.

İletişim ve Adres:

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta

Telefon: 0 246 228 06 00

Yetkililer, Isparta’da başka şubelerinin bulunmadığını özellikle belirtiyor. Lezzet dolu bir deneyim yaşamak isteyen herkesin, bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için Ahmet’in Yeri’ne uğraması tavsiye ediliyor.



















