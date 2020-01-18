Başsağlığı Mesajı



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde bombalı araç saldırısı soncunda şehit düşen kahraman Mehmetçilerimiz için taziye mesajı yayınladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Milliyetçi Hareket Partisi Belediye eski Meclis Üyesi Sayın Adnan Taşdelen’in damadı, belediye personelimiz Ethem Tuhan Taşdelen’in eniştesi Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile birlikte Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın Barış Pınarı Harekât Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda şehit düştüklerini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.