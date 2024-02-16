ISBAŞ fabrikasının işlerini yine Ispartalı kamyoncularımız yapacak

Iyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, seçim çalışmaları kapsamında Isparta Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Adayı Tural, Isparta Belediyesi'nin işlerini yine Ispartalı kamyoncuların yapacağına dair bir söz verdi. Ziyarette, Kamyoncular Kooperatif Başkanı Alaettin Top, Başkan Adayı Tural'a başarılar diledi ve belediyenin işlerinin kamyoncular tarafından yapılmasını talep etti. Tural da kamyoncuların isteklerini göreve gelmesi halinde yerine getireceğini belirtti. Isparta'nın trafik, ulaşım, sosyal konut, içme suyu gibi sorunlarına değinen Tural, kentteki mesirelik alanlarının yenileneceğine dair söz verdi.