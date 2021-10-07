Isparta Valiliği

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Basın Bülteni





Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 07.10.2021 tarihi itibariyle; "Bahçelievler Mahallesi, 3013 sokak, No:7-9 ISPARTA" adresinde bulunan yeni müstakil binasında hizmet vermeye başlamış olup, telefon ve fax bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.





İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Telefon : 0 246 220 22 32

Fax : 0 246 220 22 42



Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü

Telefon: 0 246 218 68 34 -218 32 61

Fax: 0 246 218 32 61