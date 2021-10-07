Isparta Valiliği
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Basın Bülteni
Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 07.10.2021 tarihi itibariyle; "Bahçelievler Mahallesi, 3013 sokak, No:7-9 ISPARTA" adresinde bulunan yeni müstakil binasında hizmet vermeye başlamış olup, telefon ve fax bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Telefon : 0 246 220 22 32
Fax : 0 246 220 22 42
Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
Telefon: 0 246 218 68 34 -218 32 61
Fax: 0 246 218 32 61