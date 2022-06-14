İ.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve Üniversite Rektörleri bugün sabah saatlerinde Eğirdir’e geldiler. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün karşıladığı YÖK Başkanı ve Rektörler güne sabah saatlerinde Eğirdir Sorkuncak Köyünde gül toplayarak başladılar.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker ÇARIKÇI, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN, Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Hep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin AKGÜL, Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail YÜKSEL, ISUBÜ Genel Sekreteri ve Rektör Yardımcıları eşlik etti.Sabah ilk olarak Eğirdir Akpınar Seyir Terasında kahvaltı yapan heyet daha sonra Sorkuncak Köyünde gül topladı. Eğirdir Belediyesinin Elektrikli teknesinde mavi yolculuğa çıkan YÖK Başkanı ve Rektörler misafirperverliğinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e teşekkür ettiler. Başkan Veli GÖK YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve Rektörlere Eğirdir’e gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)