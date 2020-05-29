Isparta Belediyesi tahsilat

vezneleri hafta sonu açık



Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat vezneleri vatandaşların mağdur olmamaları ve ödemelerini yapabilmeleri amacıyla cumartesi ile pazar günleri de açık olacak.



Isparta Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü 30 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-17.00, Pazar günü ise 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.



Ayrıca Korona Virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile engelli vatandaşların da Isparta Belediyesinin 0 (246) 211 60 49, 0 (246) 211 61 36 ve 0 (246) 211 60 40 nolu iletişim numaralarına ulaşmaları halinde mobil tahsilat hizmetiyle ödeme işlemlerini evlerinde gerçekleştirebilecekler.