Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilen camilerimiz 74 gün aradan sonra cemaatine kavuştu. Pandemiyle mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten ülkemizde tedbirli normale dönüş aşamaları da devreye giriyor. Vatandaşlar Isparta Valiliği ve İl Müftülüğünce belirlenen camilerin avlusunda ve açık alanlarda Cuma namazını kıldılar. Cuma namazı, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafında belirlenen ateş ölçümü, maske, hijyen şartları, şahsi seccade ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Ulu Cami avlusundaki namaza çok sayıda vatandaş katıldı.