DİKKAT! BUNLARI YAPMAYAN HAPİS CEZASI ALABİLİR!

Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca idari para cezalarının yanında, TCK'nin maddesi gereğince hapis cezası da verilebilir



Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler ve kararlarına uymayanların hapis cezası da dahil çeşitli cezalar alabileceğini bildirdi.

Gürbüz, , Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce çok aşina olunmayan bazı kavramların sık sık ön plana çıktığını, bunların başında da "karantina" kavramının geldiğini söyledi



Karantinanın özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için başvurulan etkin bir tedbir olduğunu, vatandaşların bunun önemi konusunda aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, Türkiye'de bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusundaki düzenlemelerin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer aldığını bildirdi.



Bu kanun maddelerinde bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan veya şüphe duyulan kişilerin yetkili makamlara haber verilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Gürbüz, devamında ise bildirim zorunluluğu olan kimselerin, bildirimlerin nasıl ve hangi hallerde yapılacağı ve alınacak tedbirlere ilişkin hususların düzenlendiğini dile getirdi.



"HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİN FARKINDA OLMALI"



Gürbüz, bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde yetkili makamlarca uygulanacak olan karantina dahil, alınacak her türlü tedbire uyulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununca idari para cezalarının yanında, TCK'nin 195. maddesi gereğince hapis cezası da verilebilir.



Halk arasında korku ve panik yaratmak kastıyla sosyal medya üzerinden yapılan gerçek dışı, provokatif paylaşımların da cezai yaptırımları var.

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.



Olağanüstü şartların yaşadığı bu dönemde herkesin üzerine düşen görevlerin farkında olması gerektiğinin aktaran Gürbüz, "Gerek kamu, gerekse bireysel sağlığımızı korumak ve bu süreci en az hasarla atlatabilmek adına,

yetkili makamlarca yapılan ​açıklamalara itibar edilmesi,​ başta karantina olmak üzere alınan tedbirlere, kararlara ve kurallara hassasiyetle uyulması gerekmektedir." diye konuştu.