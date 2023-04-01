Isparta Belediyesi vatandaşlara 30.000 adet ücretsiz meyve fidanı dağıttı

Isparta'nın geleceği için Belediye vatandaşlarına fidan dağıtımı yaptı

Isparta Belediyesi, şehir genelinde meyve ağaçlarıyla donatma projesini hayata geçirdi

Belediye Başkanı Başdeğirmen: "Isparta daha yeşil, meyvemiz daha bol olacak"

Isparta Belediyesi vatandaşlara sağlıklı gelecek vaat eden 30.000 adet meyve fidanı dağıttı

Isparta Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz Meyve Fidanları Dağıttı: Isparta Daha Yeşil, Meyvemiz Daha Bol Olacak

Isparta Belediyesi, şehrin daha yeşil ve meyve ağaçlarıyla donatılmış bir görünüme kavuşması amacıyla vatandaşlara ücretsiz meyve fidanları dağıttı. Ayva, armut, elma, badem ve kiraz fidanlarının toprakla buluşmasıyla Isparta'nın daha da yeşil bir şehir olacağını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların kendi meyvelerini yetiştirerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürebileceklerini ifade etti.Toplam 30.000 adet meyve fidanının dağıtıldığı etkinlikte, Davraz Fidancılık, Isparta Fidancılık, Elma Fidancılık ve Betül Fidancılık da destek verdi. Fidan dağıtımını alan vatandaşlar, çocukları ve geleceği için fidanlarını aldıklarını, belediyelerinden memnun olduklarını ifade ettiler.İlçenin daha yeşil ve meyveli bir görünüme kavuşması için bu tür etkinliklerin önemine değinen Başkan Başdeğirmen, şehrin çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir yaşam için vatandaşların daha fazla ağaç dikmeleri gerektiğinin altını çizdi.Isparta Belediyesi'nin bu ücretsiz meyve fidanı dağıtımı etkinliği, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Şehrin dört bir yanına dikilecek olan meyve ağaçları, Isparta'nın daha yeşil ve doğal bir görünüme kavuşmasına katkı sağlayacak.