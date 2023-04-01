Isparta Belediyesi, Depremzedelere Mobil Diş Kliniği Hizmeti Sunuyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hatay'ın Samandağ İlçesinde İlk Mobil Diş Kliniği Görevinde

Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Belediyesi, Deprem Bölgesinde Ağız ve Diş Sağlığına Önem Veriyor

Mobil Diş Kliniği Samandağ Depremzedelerine Hizmet Edecek

Depremzedelerin Sağlığı Önemseniyor

Belediyeden Örnek Bir Proje

Isparta Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Mobil Diş Kliniği olarak dönüştürdüğü toplu taşıma aracını deprem bölgesi olan Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderdi. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle hazırlanan mobil diş kliniği, depremzedelerin ağız ve diş sağlığı problemlerine çözüm sunacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Diş Hekimleri Odası Başkanı Gülşen Uluçay, mobil diş kliniği uğurlama töreninde hazır bulundu. Başkan Başdeğirmen, mobil diş kliniğindeki cihazların ve malzemelerin Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından karşılandığını belirtti.Başkan Başdeğirmen, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini azaltmak için çalışmalarına devam ettiklerini, bölgedeki vatandaşların sağlıklarının da önemli olduğunu vurguladı. Mobil diş kliniğinin ilk görev yerinin Hatay’ın Samandağ ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, belediyenin sürekli olarak bölgeyi takip ettiğini belirtti.Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Diş Hekimleri Odası İşbirliğiyle HazırlandıMobil diş kliniği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle hazırlandı. Otobüsün içinde, tam donanımlı bir diş kliniği bulunuyor. Mobil diş kliniği, depremzedelerin ağız ve diş sağlığı sorunlarını gidermek için hizmet verecek.Isparta Belediyesi, mobil diş kliniği projesiyle depremzedelerin yanında olduğunu gösteriyor. Belediye, sağlık hizmetlerine erişim konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara da yardımcı olmayı hedefliyor. Mobil diş kliniği, belediyenin bu örnek projesinin bir parçası olarak, vatandaşların ağız ve diş sağlığına önem veriyor.