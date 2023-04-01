- Isparta Belediyesi, Depremzedelere Mobil Diş Kliniği Hizmeti Sunuyor
- Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hatay'ın Samandağ İlçesinde İlk Mobil Diş Kliniği Görevinde
- Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Belediyesi, Deprem Bölgesinde Ağız ve Diş Sağlığına Önem Veriyor
Mobil Diş Kliniği Samandağ Depremzedelerine Hizmet Edecek
Isparta Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Mobil Diş Kliniği olarak dönüştürdüğü toplu taşıma aracını deprem bölgesi olan Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderdi. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle hazırlanan mobil diş kliniği, depremzedelerin ağız ve diş sağlığı problemlerine çözüm sunacak.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Diş Hekimleri Odası Başkanı Gülşen Uluçay, mobil diş kliniği uğurlama töreninde hazır bulundu. Başkan Başdeğirmen, mobil diş kliniğindeki cihazların ve malzemelerin Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından karşılandığını belirtti.
Depremzedelerin Sağlığı Önemseniyor
Başkan Başdeğirmen, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini azaltmak için çalışmalarına devam ettiklerini, bölgedeki vatandaşların sağlıklarının da önemli olduğunu vurguladı. Mobil diş kliniğinin ilk görev yerinin Hatay’ın Samandağ ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, belediyenin sürekli olarak bölgeyi takip ettiğini belirtti.
Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Diş Hekimleri Odası İşbirliğiyle Hazırlandı
Mobil diş kliniği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Isparta Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle hazırlandı. Otobüsün içinde, tam donanımlı bir diş kliniği bulunuyor. Mobil diş kliniği, depremzedelerin ağız ve diş sağlığı sorunlarını gidermek için hizmet verecek.
Belediyeden Örnek Bir Proje
Isparta Belediyesi, mobil diş kliniği projesiyle depremzedelerin yanında olduğunu gösteriyor. Belediye, sağlık hizmetlerine erişim konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara da yardımcı olmayı hedefliyor. Mobil diş kliniği, belediyenin bu örnek projesinin bir parçası olarak, vatandaşların ağız ve diş sağlığına önem veriyor.