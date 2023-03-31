Isparta Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu'nda Eğitim Alan Kadınlar Başarıyla Mezun Oldu

Isparta Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Poliklinik Katında Hizmet Veren Gebe Okulu'nda Kayıtlar Devam Ediyor

Anne Adaylarına Özel: Isparta Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu'nda Doğum Öncesi ve Sonrası Eğitimler

Isparta Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum poliklinik katında hizmet veren Gebe Okulu, kadınların doğum öncesinde ve sonrasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor. Son dönemde gerçekleştirilen eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, gebelikte sağlık, doğum ağrılarıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri ve doğum, emzirme eğitimi, bebek bakımı, doğum odası gezisi, loğusalık bakımı ve aile planlaması derslerini başarıyla tamamladı.Gebe Okulu'nda verilen eğitimler sayesinde anne adayları, doğum sürecine hazırlıklı bir şekilde girebiliyor ve doğum sonrasında da bebekleriyle daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebiliyorlar. Bu sayede, anne ve bebek sağlığı için önemli bir adım atılmış oluyor.Gebe Okulu'nun yeni dönem kayıtları ise hala devam ediyor. Kadınların doğum öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olan Gebe Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler, irtibat telefonu 17522'yi arayarak detaylı bilgi alabilirler.Isparta Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum poliklinik katında hizmet veren Gebe Okulu, kadınların sağlık ve mutluluğu için önemli bir rol oynuyor. Gebe Okulu'nda eğitim alan kadınlar, doğum öncesi ve sonrası dönemde ihtiyaç duyacakları tüm bilgi ve becerileri kazanarak sağlıklı bir anne ve bebeklik dönemi geçirebiliyorlar.