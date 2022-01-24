Isparta Belediyesi köylerde tuzlama çalışması yaptıIsparta Belediyesi, kar yağışının ardından muhtarların talebi üzerine 9 köy ve bir kasabada tuzlama çalışması yaptı.Isparta Belediyesi, cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezinde 70 iş makinesi, araç ve 300 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İl genelinde etkili olan kar yağışından bazı köyler de olumsuz etkilendi. Muhtarların talebi üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kayı, Aliköy, Küçük Hacılar, Büyük Hacılar, Yakaören, Koçtepe, İğdecik, Direkli ve Gölbaşı köyleri ile Kuleönü Kasabasında tuzlama çalışması yapıldı.Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, kar yağışının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den tuzlama ekibi talebinde bulunduklarını belirterek, “Tuzlama ekibi geldi, Allah razı olsun. Yollarda kalan araçlarımızı kurtardık. Belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi.Aliköy Köyü Muhtarı Vekili Müslüm Öztürk de kar yağışı sonrasında yolların kapanması nedeniyle tuzlama talebinde bulunduklarını ve bu talebin karşılandığını söyledi. Öztürk, “Köyümüzde tuzlama çalışması yapıldı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.Cumartesi günü başlayan kar yağışından dolayı köydeki yollarda buzlanma meydana geldiğine değinen Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız, “Belediye başkanımızdan tuzlama aracı talep ettik. Başkanımıza köylüm ve kendi adıma çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Büyük Hacılar Köy Muhtarı Mehmet Buğday ise, buzlanma meydana gelen köy yolları için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i telefonla aradığını ve tuzlama aracı talebinde bulunduğunu belirtti. Buğday, “Belediye başkanımız sağ olsun tuzlama ekibini yolladı. Yollarımızda tuzlama çalışması yapıldı. Belediye başkanımıza köyüm adına çok teşekkür ederim” dedi.Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay da Gölcük kavşağı ve köy arasındaki yolda tuzlama çalışması yapılamadığını belirterek, “Bu konudaki talebimizi Belediye başkanımıza ilettik. Hiç düşünmeden ekibi yönlendirdi ve tuzlama çalışmasını yaptırdı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Koçtepe Köyü Muhtarı Ümit Yıldırım, “Kar yağışından dolayı köyümüzün yolu kapandı. Tuzlama çalışması için başkanımıza telefon açtım. Sayın başkanımızdan Allah razı olsun yine bizim yanımızda oldu. Başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.İğdecik Köyü Muhtarı İlker Gülfidan ise, “Tuzlama talebinde bulunduk, başkanımız bu konuda bizi kırmadı. Yarım saat geçmeden araçlarımızın hepsini burada gördük. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.Köylerdeki vatandaşlar da yollarda yapılan tuzlama çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, “Yıllardır kar yağıyor, bugüne kadar hiçbir belediye başkanı köyümüze el atmamıştı. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen camimizin etrafını düzenledi, tuvaletini yaptı, taş döşetti. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Belediye Başkanımız köylerimize sahip çıkıyor” dediler.