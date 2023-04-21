Isparta Belediyesi, şehir merkezindeki park ve orta refüjleri rengarenk çiçeklerle donatarak ilkbaharın gelişini kutluyor.İlkbaharın güzellikleri, Isparta'da doğayı canlandırmaya başladı. İlkbaharın renkleri, şehrin orta refüjleri ve parklarında açan binlerce lale ve çiçeklerle birleşerek, şehre güzellik katıyor.Isparta Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Ulu Cami bölgesini de kapsayan şehrin farklı noktalarına binlerce renkli çiçek dikildi.Açan laleler ve çiçekler, şehre ilkbaharın renkli havasını yansıtırken, vatandaşlar da doğal bir stüdyoya dönüşen alanlarda bol bol fotoğraf çektiriyorlar.Isparta Belediyesi'nin ilkbaharın renklerini şehre taşıması, şehrin güzelliğini arttırırken, doğayı koruma ve yaşatma konusundaki hassasiyetini de gösteriyor.