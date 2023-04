Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bir bayrama daha ulaşmanın ve karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Toplumumuz için büyük anlam taşıyan bayramlar, birlik ve beraberliğimizin simge günlerindendir.Bayramlar toplumsal yaşama hareketlilik getirir, insanlara umut aşılar, dostluk, dirlik ve barış ortamının oluşmasına katkıda bulunur.Bayramları anlamlı kılan, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesidir. Dolayısıyla acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlik-beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi onarmak ve güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır.Yakın zamanda Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizdede hissedilen depremlerdehayatlarını ve sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın dertlerine ve üzüntülerine sahiplendiğimiz bu günlerin, Bayramların bizlere bir kez daha hatırlattığı kardeşlik ve yardımlaşma şuuruyla bu zor ve elem dolu günleri Millet olarak hep beraber ve birbirimize destek vererek saracağımıza ve atlatacağımıza canı gönülden inanıyoruz.İyiliksever ve faziletli Milletimizin özünde, kültüründe, inancında var olan; onun gönül zenginliğini yansıtan; sevinç, paylaşma, kaynaşma ve yardımlaşma günü olan bu güzel Ramazan Bayramını fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, bayramların bayram gibi yaşandığı, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olması, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmemiz temennisiyle; aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.