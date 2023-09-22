Aileye Yardım ve Barınma Sağlandı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIBASIN AÇIKLAMASI

19 Eylül 2023 tarihinde yerel internet sitelerinde yer alan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.

Haberde adı geçen A.Ç ve ailesinin durumu hızlı bir şekilde müdahale gerektiren bir konuydu. Haberin yayınlanmasının hemen ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri harekete geçti. A.Ç ve ailesi ile aynı gün içinde yerinde inceleme ve görüşmeler yapıldı.

Ailenin tüm bireyleri, kamu misafirhaneleri ve otellerde barındırılarak acil barınma ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca A.Ç'ye temel ihtiyaçlarını karşılaması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından nakdi destek sağlandı.

Kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi önemlidir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve onlara destek olmak, devletimizin ve milletimizin öncelikli görevlerindendir. Bu tür zorlu durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın yanında olmak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. ISPARTA VALİLİĞİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI