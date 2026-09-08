Isparta Meydanında Şampiyonluk Coşkusu: Filenin Sultanları Avrupa’nın En Büyüğü Oldu!

Isparta Meydanında Şampiyonluk Coşkusu: Filenin Sultanları Avrupa’nın En Büyüğü Oldu!
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 23:46
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Isparta Meydanında Şampiyonluk Coşkusu: Filenin Sultanları Avrupa’nın En Büyüğü Oldu!

2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı karar setinde 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak bir kez daha tarihe geçti. Isparta Belediyesi’nin Valilik arkasındaki meydanda kurduğu dev ekranda maçı izleyen binlerce Ispartalı, nefes kesen son sayıyla birlikte şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.
 
A Millî Kadın Voleybol Takımımız, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Şampiyonanın dev finalinde ezeli rakibi İtalya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, müthiş bir mücadeleye imza attı. İstanbul'da oynanan ve 2-2'lik eşitlikle karar setine taşınan tarihi karşılaşmada Millilerimiz, son seti 15-11 kazanarak 3-2’lik skorla 2026 Avrupa Şampiyonluğu kupasını kaldırdı.
 

Nefes Kesen Karar Seti ve Meydanda Yükselen Coşku

Maçın karar setinde her sayı adeta nefesleri kesti. Spikerin "Zehra Güneş ekranlarda... Hande hücum ediyor..." sözleriyle tırmanan heyecan, maçı Valilik arkasında kurlanan dev ekrandan takip eden vatandaşlara da yansıdı. Isparta Belediyesi tarafından ikramların yapıldığı alanda toplanan binlerce kişi, her kritik sayıda adeta hop oturup hop kalktı.
 
Son sayıda gelen smaçla birlikte meydanda coşku patlaması yaşandı. Dev ekrandan yansıyan şampiyonluk anıyla birlikte vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı; konfetiler, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yüzlerce kişi "Türkiye! Türkiye!" sesleriyle Isparta sokaklarını inletti. Meydanı dolduran genç, yaşlı tüm vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı ve şampiyonluk marşlarını söyleyerek zaferin tadını çıkardı.
 

Başkan Yardımcısı da Coşkuya Ortak Oldu

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit de maçı Valilik arkasındaki meydanda vatandaşlarla birlikte yan yana izledi. Karşılaşmanın bitiminde yaşanan büyük sevinçte vatandaşlara eşlik eden Macit, Filenin Sultanları'nın ülkeye bir kez daha büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.
 

Başkan Şükrü Başdeğirmen: "Ay Yıldızlı Bayrağımıza Yaşattığınız Bu Gurur İçin Teşekkürler"

Şampiyonluk düdüğünün ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı. Başkan Başdeğirmen mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum. Azminiz, mücadeleniz ve Ay Yıldızlı bayrağımıza yaşattığınız bu büyük gurur için teşekkürler Filenin Sultanları!"

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