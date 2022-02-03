ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

ÜÇ AYLAR ve REGAİB KANDİLİ MESAJI



Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze rahmet, bereket ve mağfiret, ruhumuza sükûnet katan üç ayların gölgesi üzerimize düştü.

Üç aylar, gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın adıdır. Üç aylar, her yıl heyecanla gelişini beklediğimiz nadide zamanlardır.

Recep Ayına ulaşmanın, manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaib Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senalar olsun.

Regaib Kandili ile başlayan, Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir.

Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu mukaddes gece, kendimizi gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır.

Regaib Kandilinin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak bir ibadet şuuru içinde toplum olarak birbirimize kenetlenip, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandili ile üç ayların hemşehrilerime ve İslam Alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, Cenâb-ı Hakkın, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılmasını, Ramazan’a kavuşturmasını diliyorum.