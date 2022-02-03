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Haber: Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok

Haber: Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
  
24.01.2022 - 30.01.2022 tarihleri arasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 16 operasyonda,  34 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;
  • Toplamda 21,56  gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
  • 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet fişek,
  • Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve  “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”   suçlarından işlem yapılmış, 3 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış, 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.

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