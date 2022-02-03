24.01.2022 - 30.01.2022 tarihleri arasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 16 operasyonda, 34 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;
- Toplamda 21,56 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
- 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet fişek,
- Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.