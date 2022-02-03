Toplamda 21,56 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,

2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet fişek,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

24.01.2022 - 30.01.2022 tarihleri arasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılanoperasyonda,şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış,şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemececezaevine teslim edilmiştir.Değerli vatandaşlarımızınhattına venumaralıvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.