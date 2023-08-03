Isparta'da Ayçiçeği Ekim Alanı 5 Katına Çıktı

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Isparta'da ayçiçeği ekim alanı son bir yılda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tohum desteğinin etkisiyle 5 kat artarak 1.830 dekara ulaştı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği projelerin etkisiyle çiftçilerin ilgisini çeken ayçiçeği ekimi, özellikle yağlık ayçiçeği için yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtımlarıyla teşvik edildi. Isparta'nın geniş tarım arazilerine sahip olması da bu ürüne olan ilgiyi artırdı.Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ilkbahar döneminde yapılan tohum dağıtımları sayesinde 155 kişiye 1.518 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı ve yaklaşık 3 bin 795 dekar alan tarımsal üretime kazandırıldı.2022 yılı verilerine göre Isparta'da toplam 1.830 dekar alanda 253 ton ayçiçeği üretimi gerçekleşti. En fazla ayçiçeği üretimi Keçiborlu, Merkez, Yalvaç ve Gönen ilçelerinde yapıldı.Ayçiçeği ekim alanındaki bu önemli artış, Isparta'nın tarımsal potansiyelini ve çiftçilerin üretime olan ilgisini gösteriyor.Bu haber Tarım ve Orman Bakanlığı verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.