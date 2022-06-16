ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN YKS MESAJI



İlimizde ve Türkiye’de hafta sonunda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm gençlerimize en içten duygularımla başarılar diliyorum.

Sevgili Gençler;

Uzun bir maratonun ardından yeni bir eğitim-öğretim yolculuğunuz öncesinde çok çalıştınız, emek harcadınız. Bizlerde Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarımızda üniversite sınavına hazırlanan siz gençlerimize yardımcı olma gayreti içerisinde olduk, başarılı olabilmeniz adına katkı sunmaya odaklandık.

Bu süreçte siz gençlerimizin eğitimlerine ve sınava en iyi şekilde hazırlanmanıza katkı sunan başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına ve öğrencilerimizin velilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Önümüzde hepinizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Bu iki günün iki başarı günü ve sınavın sizler için güzel bir başlangıca vesile olmasını yürekten diliyorum.

Heyecanınızı paylaşıyor, sizlere başta sağlık olmak üzere mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum.