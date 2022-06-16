ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

9. CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN

VEFATININ 7’İNCİ SENE-İ DEVRİYESİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Ülkemizin kalkınma sürecinde önemli katkıları bulunan Isparta’nın ve Türk siyasetinin babası 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i vefatının 7. sene-i devriyesinde saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.

Devlet ve siyaset adamı olarak Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan merhum Süleyman Demirel, üstelendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilmektedir.

Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Sayın Süleyman Demirel’in Isparta Belediyemiz başta olmak üzere şehrimize yaptığı katkıları unutulmaz bir gerçektir. Isparta’mız, Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor ise Sayın Demirel’in emeği ve hizmetleri çok büyüktür.

Bu hizmet ve katkıları bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetlerimiz, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörlerimiz ve devlet kurumları temsilcilerimiz tarafından daha geliştirilmiş ve büyütülmüştür.

Isparta Belediyesi olarak bizlerde daha çok çalışıyor, daha çok üretiyor ve şehrimizin hem ekonomik hem de sosyal kalkınması için projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.

Vefatının 7. sene-i devriyesinde merhum 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’i bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.