ANMA TÖRENİ PROGRAMI
(17 HAZİRAN 2022)
9. CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL'İN VEFATININ YEDİNCİ YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK
ANMA TÖRENİ PROGRAMI
17 HAZİRAN 2022 CUMA
SAAT: 11.00
PROGRAM
- Tören Sunuşu
- (Valilik protokol görevlisince yapılır.)
- Dua Okunması
- 9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman DEMİREL’in Özgeçmişinin Okunması
- Çelenklerin Bırakılması
- (Valilik protokol görevlisinin anonsu üzerine Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak törene devam edilir.)
- Saygı Duruşu
- Aile Efradına Taziyelerin Sunulması
- (Davet, Valilik protokol görevlisince yapılır.)
- (En son protokol görevlisi taziyelerini sunar.)