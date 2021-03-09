ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI





İçinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandiline erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin tüm insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Miraç, Sevgili Peygamberimizin (SAV) Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya, oradan da göklere yükseltildiği ve Rabbimizin huzuruna kabul edildiği mübarek ve müstesna bir gecedir.

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık ve hayatımıza huzur getirmesini diliyorum.

Miraç bir yükseliştir. Tüm kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye ulaşmaktır. Bu yolculuk bize hak yolda sabrı, sebatı, yılmamayı, Allah´a tevekkülü anlatır.

Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine katkı sağlayalım.

Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir.

Miraç gecesi vesilesiyle Covid-19 dolayısıyla yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman Aleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.