ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

1632 kullanımlık kağıda emdirilmiş Halüsinojen Madde,

28,6 gram Halüsinojen Narkotik Madde,

5.1 gram Uyarıcı Narkotik Madde,

21 adet Sentetik Ecza,

9.2 gram Kenevir Tohumu,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 06/10/2021 tarihinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğümüzce Anadolu Mahallesinde yapılan operasyonda toplam 9 şahıs yakalanmıştır.Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şüpheli çıkarıldığı Mahkemeceteslim edilmiştir.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakIspartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.