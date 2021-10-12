Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 06/10/2021 tarihinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğümüzce Anadolu Mahallesinde yapılan operasyonda toplam 9 şahıs yakalanmıştır.
Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 1632 kullanımlık kağıda emdirilmiş Halüsinojen Madde,
- 28,6 gram Halüsinojen Narkotik Madde,
- 5.1 gram Uyarıcı Narkotik Madde,
- 21 adet Sentetik Ecza,
- 9.2 gram Kenevir Tohumu,
- Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.
Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.