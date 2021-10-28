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Isparta Belediye Başkanı Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Cumhuriyet Bayramı Mesajı
ISPARTA
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ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN
CUMHURİYET BAYRAMININ 98.YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI
 
Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 98’nci kuruluş yıldönümüne ulaşmanın büyük onur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.
Her türlü zorluğa, imkânsızlığa rağmen esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla başlattığı Kurtuluş Savaşını her safhası tarihte benzeri görülmemiş kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. 
Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bugünkü düzeyine ulaşmıştır. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin tek görevi olmalıdır.
Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir.
Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır.
Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.
 
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