19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek mücadeleye destek veren kahraman arkadaşlarıyla beraber ilan ettiği, Türk gençliğimize emanet edilen en değerli miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 98’nci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli işareti olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, en büyük zaferidir.Cumhuriyet; bir erdem aynı zamanda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağıdır. Cumhuriyet halk, birliktelik ve kardeşlik duygularının bütünlüğü ve temeli şehitlerimizin kanları ile yoğurulan geleceğimizdir.Asırlar boyunca vatan ve millet bütünlüğü yolunda kararlı adımlarla yürüyen bu kutlu millet, Cumhuriyetle birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” düsturuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdürerek, ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, birlik beraberlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza ve kardeşliğimize hep birlikte sahip çıkma gayreti gösterecektir.Hâkimiyetin; kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümünde, milletimizin sahip olduğu tüm değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanının gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor, bu müstesna günde Cumhuriyet’i “En Büyük Eserim” diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve necip milletimizin selameti için canlarını feda ederek şehadete irtihal eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, şehadete şahitlik eden kahraman gazilerimizi de şükran ve saygıyla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.