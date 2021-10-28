El ve Ayaklarda; Önce sağlık sonra temizlik ve zarafet için Isparta'da Neda Dalırı...
Bilimsel araştırmalar yetişkin ayağında ortaya çıkan çoğu problemin okul çağına dayandığını gösteriyor. Alt kemik ve yer arasında kuvvet transmisyonunu sağlayan ve farklı zeminlere adaptasyonu olan esnek yapı ayakların sağlığı için çok önemli bir yatırımı hayata geçirildi: NEDA DALIRI Bay Manikür Pedikür Merkezi.
-Türkiye’de ilk ve tek olarak Isparta’da açıldı
Türkiye’de ilk kez baylara yönelik koruyucu sağlık bağlamında hizmet veren manikür pedikür merkezi Isparta’da açıldı. NEDA DALIRI Bay Manikür Pedikür Merkezi, vücutta ‘altın oran’a sahip ayak ve el bakımı yapıyor. Topuk çatlağı, mantar, nasır, tırnak batması vb. sorunlar için 15 yılllık tecrübesiyle bakım hizmeti sunuyor.
-Ayak, vücudun en önemli ‘altın oran’larından birisi
Ayak; alt ekstremite ile yer arasında kuvvet transmisyonunu sağlayan ve farklı zeminlere adaptasyonu olan esnek bir yapıdır.
Ayak problemleri, günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve bireylerin yürüme, ayakkabı giyme, ayakta durma gibi fonksiyonel aktivitelerini zorlaştıran sorunlardandır. Ne yazık ki, yetişkin birer birey olana dek, ayaklardaki sorunların habercisi olan bazı uyarılar dikkate alınmamakta, ayak problemlerinin hazırlayıcısı olan bazı faktörler gözden kaçırılmaktadır. Literatüre bakıldığında, yetişkin ayağında ortaya çıkan çoğu problemin okul çağına dayandığı belirtilmektedir. Bu nedenle çocukluk çağında ayağa yük bindirecek, normal yüklenmesini değiştirebilecek faktörler, bazı deformite ve bozukluklar için hazırlayıcı faktörlerin bilinmesi ve normal ayak gelişimi süresince göz önünde bulundurulması, ayak sağlığı açısından önem taşımaktadır
Doğada tüm süreçler belirli bir düzen içerisinde işlemektedir. Hemen her canlıda, birçok bitki ve hayvanların yaşamında gelişiminde bir oran sistemi bulunmaktadır. Doğada bulunan logaritmik sarmallar mükemmel bir denge unsurudur. İnsan anatomisi detaylı olarak incelendiğinde yüzümüzde, kemik yapımızda, el ve ayaklarımızda hatta iç organlarımızda da yer alan, matematiksel bir oran bulunmaktadır.
Altın oran, evrende yer alan her sistemde olduğu gibi insan suretlerinde, hatta iç organların diziliminde bile karşımıza çıkmaktadır. İlkel dönemlerden günümüze kadar çeşitli insan ırkları, medeniyetler, uluslar zaman içerisinde değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Çağdan çağa, toplumdan topluma değişen insan karakteri; fiziksel özellikleri ve hatta hayatı yorumlayış biçimi olarak insan suretlerinde kendini göstermiştir. İklim, coğrafya, medeniyet değiştikçe insan tiplerinde çeşitli dönüşümler kendini gösterirken kâinattaki düzen, oran-orantı değişmemektedir.
-Ayakta ve elde sağlık ve konforu sağlamak için…
Hayatta denge unsuru olan ayak ve elde sağlık, temizlik ve konfor sağlamak üzere Türkiye’de ilk kez baylara yönelik bir merkez hizmet vermeye başladı.
Neda Daliri Bay Manikür Pedikür Merkezi, uzman ekibiyle değer üretiyor.
El bakımı:
-Manikür
-Tırnak mantarı
-Çatlak
Ayak bakımı:
-Pedikür
-Topuk çatlağı
-Tırnak mantarı
-Nasır
-Tırnak batması işlemleri
İletişim:
Neda Daliri BAY Manikür Pedikür Merkezi:
Kepeci Mahallesi
1215 Sokak. No: 1
(Orduevi Karşısı)
Randevu & Bilgi Telefon:
0 (246) 500 5070
0 (553) 300 5070
İnstagram:
nedadaliri.baymerkezi