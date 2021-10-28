El ve Ayaklarda; Önce sağlık sonra temizlik ve zarafet için Isparta'da Neda Dalırı...

-Türkiye’de ilk ve tek olarak Isparta’da açıldı

-Ayak, vücudun en önemli ‘altın oran’larından birisi

-Ayakta ve elde sağlık ve konforu sağlamak için…

El bakımı:

Ayak bakımı:

İletişim:

Randevu & Bilgi Telefon:

İnstagram:

Ayak; alt ekstremite ile yer arasında kuvvet transmisyonunu sağlayan ve farklı zeminlere adaptasyonu olan esnek bir yapıdır.Ayak problemleri, günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve bireylerin yürüme, ayakkabı giyme, ayakta durma gibi fonksiyonel aktivitelerini zorlaştıran sorunlardandır. Ne yazık ki, yetişkin birer birey olana dek, ayaklardaki sorunların habercisi olan bazı uyarılar dikkate alınmamakta, ayak problemlerinin hazırlayıcısı olan bazı faktörler gözden kaçırılmaktadır. Literatüre bakıldığında, yetişkin ayağında ortaya çıkan çoğu problemin okul çağına dayandığı belirtilmektedir. Bu nedenle çocukluk çağında ayağa yük bindirecek, normal yüklenmesini değiştirebilecek faktörler, bazı deformite ve bozukluklar için hazırlayıcı faktörlerin bilinmesi ve normal ayak gelişimi süresince göz önünde bulundurulması, ayak sağlığı açısından önem taşımaktadırDoğada tüm süreçler belirli bir düzen içerisinde işlemektedir. Hemen her canlıda, birçok bitki ve hayvanların yaşamında gelişiminde bir oran sistemi bulunmaktadır. Doğada bulunan logaritmik sarmallar mükemmel bir denge unsurudur. İnsan anatomisi detaylı olarak incelendiğinde yüzümüzde, kemik yapımızda, el ve ayaklarımızda hatta iç organlarımızda da yer alan, matematiksel bir oran bulunmaktadır.Altın oran, evrende yer alan her sistemde olduğu gibi insan suretlerinde, hatta iç organların diziliminde bile karşımıza çıkmaktadır. İlkel dönemlerden günümüze kadar çeşitli insan ırkları, medeniyetler, uluslar zaman içerisinde değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Çağdan çağa, toplumdan topluma değişen insan karakteri; fiziksel özellikleri ve hatta hayatı yorumlayış biçimi olarak insan suretlerinde kendini göstermiştir. İklim, coğrafya, medeniyet değiştikçe insan tiplerinde çeşitli dönüşümler kendini gösterirken kâinattaki düzen, oran-orantı değişmemektedir.Hayatta denge unsuru olan ayak ve elde sağlık, temizlik ve konfor sağlamak üzere Türkiye’de ilk kez baylara yönelik bir merkez hizmet vermeye başladı.Neda Daliri Bay Manikür Pedikür Merkezi, uzman ekibiyle değer üretiyor.