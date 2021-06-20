ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU YATIRIMLARI İNCELEDİ

Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Isparta Valiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Recep, Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de eşlik ettiği ziyarette Vali Ömer Seymenoğlu tarafından Bakan Karaismailoğlu’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Isparta’da devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.

Valilik ziyaretininim ardından Isparta Belediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunarak sohbet etti, bol kazançlar diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak yolun son durumu ile ilgili ilgililerden brifing aldı.