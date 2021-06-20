ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU YATIRIMLARI İNCELEDİ
Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Isparta Valiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Recep, Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de eşlik ettiği ziyarette Vali Ömer Seymenoğlu tarafından Bakan Karaismailoğlu’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Isparta’da devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.
Valilik ziyaretininim ardından Isparta Belediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunarak sohbet etti, bol kazançlar diledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak yolun son durumu ile ilgili ilgililerden brifing aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden yol iki il arasındaki mesafenin 14 kilometreye düşeceğini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu “Isparta-Burdur Dostluk Yolu, iki güzide şehrimiz arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi 14 kilometreye indirecek.
Proje’mizde, askeriye trompet tipinde köprülü kavşak ve 236 m uzunluğunda 1 adet viyadük ile birlikte yolumuz bölünmüş yol standardında olacak.
Bu yıl tamamlayacağımız Isparta-Burdur Dostluk Yolu’muzun hizmete girmesiyle birlikte, sağlanacak tasarruf, zamandan yıllık 17 milyon lira, akaryakıttan da 8,6 milyon lira olmak üzere, toplamda 25 milyon 704 bin lira olacak” dedi.