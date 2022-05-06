Şehrin ikinci seyir terası Çünür Tepesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi. Çünür Tepesi mülkünün belediyeye geçtiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Çünür Tepesini şuan ki halinden kurtararak, vatandaşlarımızın en güzel şekilde kullanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Kirazlıdere’den sonra ikinci tepemiz Çünür Tepesi olacak” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cuma namazını Çünür Mahallesi’ndeki Yeni Camiinde kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen’e belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek eşlik etti. Başkan Başdeğirmen, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinlerken, mahalledeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından mahallelerine önemli destekler verdiğini söyledi. Derebek, “Altyapısıyla, kapalı pazaryeri ve 5 bin metrekarelik park alanımızla birlikte mahallemize önemli hizmetler verdiniz. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelip vatandaşımızın da derdini dinliyorsunuz. Mahallemizde muhtarlık binası yoktu, onu da yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Mahallemizde bulunan yeni otogarın tamamlanıp tamamlanmayacağıyla ilgili sayın başkanımız otogarı bitireceklerini söylüyor. Başkanımız bu konuda gerekenleri yine söylerse daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni otogarda inşaatın başladığını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Otogarda çalışmalar halen devam ediyor, çatılar değişiyor. Buranın tamamlanacağına yönelik çok kez açıklama yaptım. Çalışmalar yoldan gelip gidilirken de görülebilir” diye konuştu.Çünür Tepesi Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Başdeğirmen, Çünür Tepesinin 133 bin metrekare alanıyla Hazineye ait olduğunu ancak yapılan anlaşmayla mülkiyetinin belediyeye devredildiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Artık Çünür Tepesi belediyeye ait bir mülk oldu. Oranın çevresinde daha önceden imar şekline gelmiş, terk edilmesi gereken yerler ve kullananların olduğu alanlar var. Önümüzdeki günlerde onlara bildirimlerimizi yapacağız. Onlar da boşalttıktan sonra Tıp Fakültesi’ne dönen köşe, yıkılan binalarla beraber bir bütünlük halinde güzel bir proje çalışmamız olacak. Çünür Tepesini şuan ki halinden kurtarıyoruz. Orayı vatandaşlarımızın en güzel şekilde kullanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Orası çok güzel bir mesirelik alan olacak. Kirazlıdere’den sonra ikinci tepemiz Çünür Tepesi olacak. Projenin ihalesini yaptık, Çünür Tepesini de artık kullanıma açacağız” ifadelerini kullandı.Daha sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi’nde inşaat çalışmaları devam eden camii için talep edilen tuvalet yapımıyla ilgili incelemelerde bulundu.Başkan Başdeğirmen, Merhum Hacı Şükrü Aksu, Merhume Havvana Aksu’nun ruhlarına ithafen okutulan Mevlid-i Şerif ve yemek ikramına da katılarak, ‘Allah kabul etsin’ dileklerini iletti.