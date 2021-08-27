ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI 2021



Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili olan, bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz Büyük Zafer’in 99. Yıldönümünü milletçe kutlamanın büyük bir gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelenin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır.

Bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin, şanlı ordumuzla birlikte 30 Ağustos 1922’de yazdığı kahramanlık destanı asla unutulmayacaktır.

Milletimiz, birlik, beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, özgür yaşama iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Türk Milleti dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için aynı şuur ve ruhla ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için her türlü fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır.

Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, Isparta halkımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.