Bilimsel çalışma tamamlandı! İşte aşıların etkinlik oranı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sinovac ve BioNTech aşılarının hastaneye etkisini ortaya çıkarmak için 13 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Tek doz BioNTech yaptıranların yüzde 0,1'inde, tek doz Sinovac olanların ise yüzde 10'unda hastane yatışı gerçekleştiğini belirten Savaşçı "Aşılar, halkımızın yüzde 90'ının hastaneye yatışını ve hastalanmasını önledi" dedi.
İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Beş başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek denetimler ve bilgilendirme/ farkındalık çalışmaları anlatıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi.
Kabil’de peş peşe patlama!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere ölenlerin sayısı 110'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı.
ABD'den Türkiye'ye 'vergi kaldırma' talebi
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ABD'li şirketleri etkileyen Dijital Hizmet Vergisinin kaldırılmasını talep etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray E Grubunda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşirken, Fenerbahçe ise D Grubunda Olympiakos, Frankfurt, ve Antwerp ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi İstanbul yapıldı. Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.
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