ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en samimi duygularımla kutluyorum.

23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren geleceğine yön veren milletimiz için TBMM’nin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ı bayram olarak geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan etmesi, çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir.

Sevgili çocuklar;

Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizde taşıdığınız umutlarınız, ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin ve barışın hüküm sürdüğü güzel günler yaşayacağımız bir dünya ümidiyle, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin açılışının 101. yılı coşkusunu yürekten kutluyorum.

Bu günleri bizlere armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, vatanımıza hizmeti geçmiş bütün ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.