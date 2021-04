İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 25 -

Karar Tarihi : 22.04.2021



Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2021 Perşembe günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 21.04.2021 tarih ve 7377 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan “Kısmi Kapanma” kararına istinaden İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 14.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı Kararı ile kısmi kapanma sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiş, kısmi kapanma sürecinin en önemli tedbirlerinden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamaları da düzenlenerek buna göre hafta içi 19.00­05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonlarında Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 21.04.2021 tarih ve 7377 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesine, buna göre 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

2- Bu haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

a) İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesinin Ek’inde yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” geçerli olacak olup, aynı şekilde söz konusu Genelgenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında (10.00­17.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esasların 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına,

b) İlimiz Merkez ve İlçelerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanmasına;

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilmesine,

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmamasına, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine,

c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Törenlerinde görevli olan kişilerin tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.