Ev İçi Elektrikli Süpürge Onarım Uzmanları | Elektrikli Süpürge Servisi Isparta Süpürge Dünyası

Elektrikli Süpürge Bakımının birçok faydası vardır:

Elektrikli süpürgeniz size aşağıdaki sorunlardan herhangi birini veriyor mu?

Açılmıyor

Düşük veya hiç emme yok

Yanık kokusu

Kendi kendine kapanıyor

Neden bizi seçmelisiniz?

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Adres:

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

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Süpürge Dünyası'na hoş geldiniz. Isparta merkezli, elektrikli süpürge servisi ve onarımı sunan bir işletmeyiz. Her marka için tamir ve bakım hizmeti sunuyoruz. Ayrıca bu markaların her biri ile harika servis hizmeti sunuyoruz. Elektrikli süpürge tamiri ve servisi sunduğumuz markalardan bazıları: (Elektrikli süpürgenizin tüm yüzeydeki kalıntıları toplamasına ve halınızın derinliklerini temizlemesine yardımcı olur. Filtreler değişmezse tıkanmaya ve sızdırmaya başlarlar, toz ve bakterilerin ortamınıza girmesine izin verirler. Bakımını yaptırmazsanız gücün düşmesi ve hatta motorunun yanmasıyla bile sonuçlanabilir. O yüzden elektrikli süpürge maliyetinin artmaması için süpürgenizin tamir ve bakımını yaptırmak çok daha uygun maliyetlidir. Çevre için daha iyidir.Güvenilir ve dürüst bir hizmet sunuyoruz. Tamir ve bakım öncesi bilgilendirme. % 100 müşteri odaklı çalışma. Takılan tüm parçalar 12 ay garantilidir (filtreler hariç) Aceleci satış görevlileri yok - Tek amacımız elektrikli süpürgenize dikkat etmektir!Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için de servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz.