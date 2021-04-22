Süpürge Dünyası'na hoş geldiniz. Isparta merkezli, elektrikli süpürge servisi ve onarımı sunan bir işletmeyiz. Her marka için tamir ve bakım hizmeti sunuyoruz. Ayrıca bu markaların her biri ile harika servis hizmeti sunuyoruz. Elektrikli süpürge tamiri ve servisi sunduğumuz markalardan bazıları: (bosh, beko, profılo, arçelik, phılıps, stılevs, arnıca, fantom
sıemens, roventa, hoover, arzum, nılfısk, contı, lıbelle, ihlas)
Elektrikli Süpürge Bakımının birçok faydası vardır:
Elektrikli süpürgenizin tüm yüzeydeki kalıntıları toplamasına ve halınızın derinliklerini temizlemesine yardımcı olur. Filtreler değişmezse tıkanmaya ve sızdırmaya başlarlar, toz ve bakterilerin ortamınıza girmesine izin verirler. Bakımını yaptırmazsanız gücün düşmesi ve hatta motorunun yanmasıyla bile sonuçlanabilir. O yüzden elektrikli süpürge maliyetinin artmaması için süpürgenizin tamir ve bakımını yaptırmak çok daha uygun maliyetlidir. Çevre için daha iyidir.
Elektrikli süpürgeniz size aşağıdaki sorunlardan herhangi birini veriyor mu?
- Açılmıyor
- Düşük veya hiç emme yok
- Yanık kokusu
- Kendi kendine kapanıyor
Neden bizi seçmelisiniz?
Güvenilir ve dürüst bir hizmet sunuyoruz. Tamir ve bakım öncesi bilgilendirme. % 100 müşteri odaklı çalışma. Takılan tüm parçalar 12 ay garantilidir (filtreler hariç) Aceleci satış görevlileri yok - Tek amacımız elektrikli süpürgenize dikkat etmektir!
Not: Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için de servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz.
Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon: 0530 821 53 45