ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının bu yıl 103. yıldönümünü kutlamanın milletçe haklı gururunu yaşıyoruz.

19 Mayıs, aziz milletimizin esareti kabul etmeyeceğini, hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, zulme ve zalime boyun eğmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesi Anadolu’yu sarmış, bir milletin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi çizilmiş, cumhuriyetin kuruluşu ile nihai hedefine ulaşmıştır.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır.

Geleceğimiz sevgili gençler;

İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin sizlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir.

Siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, büyümesinin, kalkınmasının ve gelişmesinin en büyük güvencesisiniz.

Özgürlüğümüzün, cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz, sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız; bu yüce değerleri gelecek nesillere aktarmanızdır.

Sizler, ülkemizin kalkınmasına katkı verecek, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak en önemli hazinelerimizsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gençlerimizi, Ispartalı hemşehrilerimi ve tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.