12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi ile ilimizdeki görevinden Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak İçişleri Bakanlığı’na atanan Vali Ömer Seymenoğlu Isparta’daki son ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’ne gerçekleştirdi.Göreve başladığı ilk günden beri her fırsatta birlikte olduğu şehit yakınları ve gazilerle dernek binasında vedalaşan Vali Seymenoğlu “Isparta’daki son ziyaretimi tüm Isparta adına sizlere yapmak istedim” diyerek tüm şehit yakınları ve gazilerden helallik istedi.Vali Seymenoğlu “Yaklaşık 3,5 yıl görev yaptığım şehrimizden birazdan ayrılacağım. Veda ziyareti olarak tek ziyaret ettiğim yer şehit yakınlarımız ve muharip gazilerimizin içinde bulunduğu dernek binası oldu. 3,5 yıllık süre içerisinde zaten hep beraber olduk, birlikte çok güzel işler yaptık. Isparta’dan sizlerle olan hatıralarla ayrılmayı Allah bize nasip etti, hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinize canı gönülden Allah’ a ısmarladık” dedi.Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız da modern dernek binalarının kendilerine kazandırılmasına verdiği destekler için Vali Seymenoğlu’na teşekkür ederek, kendisini hep iyilikle yâd edeceklerini söyledi. Dernekte bulunan gaziler ise Vali Seymenoğlu’na bugüne kadar kendilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ederek haklarını helal ettiler.Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi’ne geçen Vali Seymenoğlu “Şehrimizi temsilen sizleri ziyaret edip, sizlerle helalleşip sizlere veda ettiğim takdirde herhalde Isparta’nın geneliyle 12 ilçesiyle, 204 köyüyle ve bütün mahallelerimizle herhalde vedalaşmış olurum diye düşündüm. Temsili olarak bu güzel insanların, sizlerin bulunduğu yani şehit ailelerinin, anne-babalarının, eşlerinin, evlatlarının, gazilerimizin bulunduğu bu mekanda Isparta'ya Allah’a ısmarladık demek istedim. Özellikle de böyle planladım. Çünkü geldiğim günden beri sizden öyle bir manevi destek aldım ki 24 saat çalışsam emin olun ki kimse beni yıkamaz. Yani bunu pandemi sürecinde de yaşadık hep beraber, orman yangınında da yaşadık ve diğer sıkıntılı zamanlarda da yaşadık sizlerin o hayır duaları, manevi destekleri beni bu yaşıma rağmen ayakta tutmayı, hizmet yapmayı aşıladı. Onun için sizlerle mutlaka helalleşmem lazım. Ne olur hakkınızı helal edin ve bundan sonra da duanızı bizden esirgemeyin. Biz yöneticiler olarak sizlerin hayır duası ile ayaktayız” dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Ali Savcı ise duygulu bir şekilde yaptığı konuşmada “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar şehit ailelerine bir kardeş, gazilere bir abi, evlatlarımıza bir baba şefkati gösterdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bizim hakkımız size sonuna kadar helal oldun. Her platformda bizlere bir devlet baba niteliğinde sahip çıktığınız için, bizlere göstermiş olduğunuz değer, ilgi, alaka ve bu dernekte büyük emeğiniz olduğu için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Belki de bugün en buruk ziyaretimiz, görüyorum ki şu an herkes ağlamamak için kendini zor tutuyor. Ben de öyleyim, Allah yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı da çok razı olsun hakkımız size helal olsun sayın valim” dedi.Ziyarette Başkan Savcı dernek adına Vali Seymenoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti. Ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.