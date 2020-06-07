1 LİDER 1 ŞEHİR’DE ISPARTA HAFTASI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1 Lider 1 Şehir projesi ile her hafta farklı bir ilimizin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtıyor. 1 lider 1 şehir etiketiyle videolarını paylaşıyor.
ISPARTA'YI 2 DAKİYA SIĞDIRAMADIK
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada:
''ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL...
2 dakika 20 saniyeye sığdıramadığımız güzellikleri twitter yorumuna paylaşımınızı bekliyoruz...
1Lider 1Şehir ile şehirlerimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine doğru yola çıkıyoruz.
Bugün, güllerin ve göllerin kadim şehri Isparta'ya konuk oluyor, videoya sığdıramadığımız güzelliklerini sizlerden bekliyoruz.''
İfadelerine yer verildi.
ISPARTA'DAN BÖYLE BAHSEDİLDİ
Güllerin ve göllerin kadim şehri olarak tanımlanan Isparta videosunu Furkan Tüzel seslendirdip sundu.
ISPARTA DEMEK... VİDEONUN İÇERİĞİ
Güllerin ve göllerin kadim şehri Isparta'dan Merhaba.
Peki bu güzel şehrii nasıl tarif ederiz?
Isparta demek Anadolu'nun tapusunun alındığı topraklarda demlenmek demek.
Isparta demek Güneykent'te gül, Gönen'de Yunus, Kuyucak lavanta demek.
Isparta demek Senirkent'te üzüm, Uluborlu'da kiraz, Gelendost'a elma demek.
Isparta demek Eğirdir'de kerevit, Gölcük'te yılkı, Kovada da sonbahar demek.
Isparta demek Pınar Gözü'nden su içip, Dede Göle yürümek, Melikler'de gökyüzünü seyre dalmak demek.
Isparta demek Kızıldağ'da nefes almak, Yazılı Kanyon'da suya kanmak demek.
Isparta demek Yalvaç'ta Çınaraltı'nda çayını yudumlarken hamursuz yemek demek.
Isparta demek Davraz'da kar demek.
Isparta demek düğünde kabune, kandilde helva demek.
Isparta demek Mimarsinan'da öğle, Ulu Cami'de ikindi, İstiklal Cami'de sabah namazı demek.
Isparta demek halılara işlenmiş sevda demek.
ISPARTA'YI EN GÜZEL ANLATAN SÖZLER - VİDEO HABER