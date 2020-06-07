1 LİDER 1 ŞEHİR’DE ISPARTA HAFTASI

ISPARTA'YI 2 DAKİYA SIĞDIRAMADIK

ISPARTA'DAN BÖYLE BAHSEDİLDİ

ISPARTA DEMEK... VİDEONUN İÇERİĞİ

Güllerin ve göllerin kadim şehri Isparta'dan Merhaba.

Peki bu güzel şehrii nasıl tarif ederiz?

Isparta demek Anadolu'nun tapusunun alındığı topraklarda demlenmek demek.

Isparta demek Güneykent'te gül, Gönen'de Yunus, Kuyucak lavanta demek.

Isparta demek Senirkent'te üzüm, Uluborlu'da kiraz, Gelendost'a elma demek.

Isparta demek Eğirdir'de kerevit, Gölcük'te yılkı, Kovada da sonbahar demek.

Isparta demek Pınar Gözü'nden su içip, Dede Göle yürümek, Melikler'de gökyüzünü seyre dalmak demek.

Isparta demek Kızıldağ'da nefes almak, Yazılı Kanyon'da suya kanmak demek.

Isparta demek Yalvaç'ta Çınaraltı'nda çayını yudumlarken hamursuz yemek demek.

Isparta demek Davraz'da kar demek.

Isparta demek düğünde kabune, kandilde helva demek.

Isparta demek Mimarsinan'da öğle, Ulu Cami'de ikindi, İstiklal Cami'de sabah namazı demek.

Isparta demek halılara işlenmiş sevda demek.

ISPARTA'YI EN GÜZEL ANLATAN SÖZLER - VİDEO HABER

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,projesi ile her hafta farklı bir ilimizin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtıyor. 1 lider 1 şehir etiketiyle videolarını paylaşıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada:2 dakika 20 saniyeye sığdıramadığımız güzellikleri twitter yorumuna paylaşımınızı bekliyoruz...ile şehirlerimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine doğru yola çıkıyoruz.Bugün, güllerin ve göllerin kadim şehri Isparta'ya konuk oluyor, videoya sığdıramadığımız güzelliklerini sizlerden bekliyoruz.''İfadelerine yer verildi.Güllerin ve göllerin kadim şehri olarak tanımlanan Isparta videosunu Furkan Tüzel seslendirdip sundu.