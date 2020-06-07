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Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek

Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
ISPARTA
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Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz Hazine arazisi tahsisinde çalışmalar tamamlandı. Tespiti yapılan 14 bin dekar Hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretiz olarak tahsis edilecek. Öte yandan yakın zamanda faaliyete geçirilen Dijital Tarım Pazarı’na kayıt yaptıran çiftçi sayısı 4 bine ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Hazine arazilerinde son aşamaya geldiklerini ve tahsislere başladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, bu arazilerin çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edileceğini söyledi. Pakdemirli, 4 bin çiftçinin ise geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirilen Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olduğunu belirtti. 

STOK VE FİYAT TAKİBİ YAPIYORUZ
Salgın sürecinde tarım üretiminin seyri nasıl gelişti?
Koronavirüs, tarım ve gıdanın önemli ve stratejik bir sektör olduğunu göstermiştir. Tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla koordinasyon halindeyiz. Bu çerçevede, tarımsal üretimde ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım gibi faaliyetlerin aksatılmaması, üretilen ürünlerin hasadı ve pazara arzı noktasında gerekli tedbirler alındı. Temel gıda ürünlerinde üretim miktarımız yurt içi ihtiyacı karşılayacak düzeyde. Tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak stok durumu ve fiyat değişimlerini günlük takip ediyoruz.

TÜRKİYE AVRUPA'DA TARIM LİDERİ
Kovid-19'dan sonra tarımda normalleşme nasıl olacak? Tüm arazileri hangi strateji ile ekip, biçmek gerekecek? Yani nasıl bir planlamanız var?
Bitkisel üretimde yazlık ekiliş programı başlatarak tarım takviminin elverdiği alanlarda üreticilerimize yüzde 75 hibe yoluyla tohum dağıtımı yaptık. 6 bin 100 ton buğday, arpa, mercimek, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği, çeltik tohum dağıtmış olduk. Kısıtlı zaman içerisinde 350 bin dekar alanda tohum ile toprağı buluşturduk. Özellikle stratejik öneme sahip ve arz açığı olan ürünlerin ekilişini sağladık.
Önümüzdeki dönemde bir karış dahi boş alan kalsın istemiyoruz. Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa’nın lider ülke konumunda bulunuyor.

ÇİFTÇİYE BEDELSİZ ARAZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir karış arazi boş kalmayacak" demişti. Buna yönelik nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
Özellikle atıl olan mülk, Hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas’da Hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran’a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak.

572 BİN DEKAR ARAZİ KİRALANDI
Hazine’ye ait arazilerin kiralanmasında son veriler nedir?
2019-2020 üretim yılında Şanlıurfa, Konya, Mardin ve Çankırı’da 10 bin 902 çiftçi ailesine 572 bin dekar hazine arazisi 18 milyon 884 bin 682 TL bedelle kiraya verildi. 2020-2021 üretim yılı kiralama çalışmalarımız ise halen devam ediyor.

DİJİTAL PAZARA 4 BİN ÇİFTÇİ GİRDİ
Dijital Tarım Pazarı Projesi’nin ilk uygulamaları nasıl?
Üreticiyi koruyan ve üretimi teşvik eden mevcut sözleşmeli tarım uygulamaları daha dinamik, güvenli ve izlenebilir platformda artarak devam edecek. Tarım ürünlerinin satışı online gerçekleşeceği için üreticinin pazarlama maliyetleri düşecek. Üretilen ürünün satışı ve pazara ulaştırılması konusunda avantaj sağlanacak. Böylece, çiftçimiz ürününü satacağı kişiyi, yeri, fiyatı ve koşulları biliyor olacak. Sektörün uluslararası pazarlara açılması kolaylaşacak. Maliyetler düşecek. Sisteme 4 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu.

VİRÜS AŞISINDA PROTOTİPE DOĞRU
Kovid-19 aşı çalışmalarına da destek veriyorsunuz. Şu an ne aşamada?
Kovid-19 ile ilgili ülkemizde de aşı ve ilaç üzerine çalışmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir çalışma içindeyiz. Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz’de Kovid- 19’a karşı antiserum geliştirme çalışmasında önemli aşamaya geldik. Projede kapsamında insanlardan alınan virüs örnekleri laboratuvarda izole edildi. Daha sonra virüs miktarı artırıldı ve hayvanlar üzerinde denemelerine başladık. Hayvanlar antikor geliştirmeye başlayacaklar ve biz de bu antikoru alacağız, kan ve diğer maddelerden arındıracağız. Hayvan denemelerinden sonra elde edilen immunglobulinler, insanlarda kullanıma uygun olarak saflaştıracak ve insanlığın hizmetine sunulacak. Eylül ayına kadar sürecek olan bu çalışma aşı çalışmalarına da katkı sağlayacak. Bu çalışma başarılı olduğu zaman aşı prototipi de üretilmiş olacak.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 
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