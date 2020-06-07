Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ile birlikte Korona Virüsü tedbirleri kapsamında Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca 20 Nisan 2020’de salgının bulaş riskini artıracağı gerekçesiyle kapatıldıktan sonra bugün tekrar açılan Karaağaç Pazarındaki esnafı ziyaret etti.Pazar esnafı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e pazarın yeniden açılmasından dolayı teşekkür etti. Pazar yeri girişinde emniyet güçlerince maske ve diğer kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildikten sonra el dezenfektanı yapan vatandaşlar kontrollü bir şekilde pazara alındı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural esnaf ve vatandaşa maske dağıttı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gerek esnafa gerekse vatandaşlara ‘Kurallara uyalım’ çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı değerlendirmede, geçen 3 aylık korona virüsü sürecinde önemli tedbirler alındığını dile getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca vatandaşları korumaya yönelik çok sayıda karar alındığını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Sayın Valimizin başkanlığında bizlerde o yönetimin bir üyesi olarak bu süreçten en az hasarla, hatta hiç hasarsız atlatabilmek için hep birlikte elimizden ne gelirse yaptık. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, vermiş olduğu talimatlar bakanımızın yapmış olduğu uyarılarla bu günlere geldik ve çok şükür ki, dünya ülkeleri içerisinde en iyi konumda olduğumuzu bütün dünya biliyor. Diğer ülkelere de birçok destekler vererek insani yapımızın nasıl olduğunu da gösterme imkanı da bulduk” dedi.Isparta’da korona virüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alındığını yineleyen Başkan Başdeğirmen, “Bu önlemlerin içerisinde de Karaağaç Pazarımız kapatılmıştı. Sosyal mesafe ve diğer tedbirlere ilişkin daha kötü durumlara düşmemek adına tedbir amacıyla bu pazarımız kapanmıştı. Artık Türkiye’de yeni döneme başlıyoruz. Pandemiyle ilgili tedirginliklerimiz azaldı ancak bu işten tam anlamıyla kurtulmadık. Bu işten kurtulmak kolay değil ama tedbirimiz dahilinde bu iş de bize yaklaşamaz. Sosyal mesafe ve maske ile dezenfekteyle bu sorunları en kısa sürede aşacağımıza inanıyoruz. Bugün de Esnaf Odaları Birliği Başkanımızla birlikte esnaflarımızın, vatandaşımızın taleplerini alıyoruz. Vatandaşlarımız da bu pazara çok ilgi gösteriyor. Onların da mutluluğunu görüyoruz. Biz hiçbir yeri kapatmadan, tedbir almadan bu süreci götürmek isterdik ancak hayat bunu gerektirebiliyor. Karaağaç pazarında esnaf ve vatandaşlarımızın mutluluğunu gördük. Esnafımıza maske dağıttık. İnşallah bu süreç en kısa sürede geçer ve bizi etkilemeyecek şekle gelir ve hayatımıza normal olarak devam ederiz” görüşlerinde bulundu.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da, Karaağaç ve Salı Pazarının il hıfzıssıhha kurulu kararıyla vatandaşların ve esnafın sağlığı için kapandığını hatırlatarak şöyle konuştu:“Daha sonra normalleşme sürecine gelindiğinde Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın girişimleriyle pazarlarımız tekrar açıldı. Karaağaç ve Salı pazarımız bizim yıllarca süregelen büyük pazarlarımızdır. Esnafımız buradan nafakasını temin eder. İlimizde korona virüsle ilgili başta valimiz ve belediye başkanımız olmak üzere kurumların güzel bir süreç yönettiğine inanıyorum. Bundan dolayı Ispartalılar adına bir şans olduğunu ifade etmek istiyorum. Rakamlarda bu başarı görünüyor. Birlik olarak bizlerde bu sürecin bir parçası olarak da pazar girişlerinde dezenfekte standı açtık. Esnafımıza maske ve broşür dağıttık. Arkadaşlarımızın kurallara uymasını temenni ediyoruz”Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ile beraberindekiler Karaağaç Pazarındaki inceleme ve ziyaretlerinin ardından da Davraz Kapalı Pazaryerine geçerek burada da tuhafiyeci esnafı tarafından açılan standları ziyaret ederek, ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu.