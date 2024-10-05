Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen Isparta’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, çeşitli programlara katılmak üzere Isparta’ya geldi. Ziyareti sırasında, Isparta Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, üyelerin yaşadığı sorun ve talepleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin’den dinledi.

Ziyaret sırasında Hüdai Şahin’in yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Kurucu, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ak, Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Güneş ve Meclis Üyesi Ertuğrul Bölükbaşıoğlu da yer aldı.

Başkan Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Isparta’nın gül üretimi konusundaki öncülüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İlimiz, 35.000 dekar alan ve yaklaşık 10.000 ton civarında gül üretimi ile ülkemizin %85’ini, dünyanın ise yaklaşık %50’sini üretmektedir. Ülkemizde doğal gül suyu ve sentetik ürünler olarak yıllık yaklaşık 3.000 ton tüketim yapılmaktadır. Ancak maalesef doğal gül suyu bu miktarın yalnızca 500 ton gibi küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Sürdürülebilir bir üretim için, doğal gül suyunun tüketiciye daha iyi anlatılması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlatmış olduğumuz doğal gül suyu filmimizin kamu spotu olarak oynatılması önem arz etmektedir.

Sentetik ürünler, maalesef “SENTETİK GÜL SUYU” ibaresiyle satılabilmektedir. Bu nedenle, “GÜL SUYU” ibaresinin kaldırılması veya limon sosu gibi yasaklanan ürünler gibi satımının yasaklanması durumunda doğal gül suyuna olan talebin artacağı görüşündeyiz. İlimiz için spesifik olan gül üretiminin sürdürülebilirliği için, üretim miktarına göre kilogram başına belirlenmiş destek ile desteklenmesi de yerinde olacaktır.”

Başkan Şahin, Ticaret Borsası’nın faaliyetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Gümen, Isparta’daki programına daha sonra Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Üretim Planlaması ve Sektör Değerlendirme Toplantısı”na katılarak sektör temsilcileri ile bir araya gelmeye devam etti.















