Burger King Türkiye'de İsim Değişikliği: 'Burger King' Gitti, 'Börgır' Geldi

Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de sürpriz bir karara imza atarak adını 'Börgır' olarak değiştirdi. Bu değişiklik, markanın yerel dil kullanımına ve kültüre uyum sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

Marka, sosyal medya hesaplarında bu yeniliği duyurarak müşterilerine artık 'Börgır' ismiyle hitap edeceğini açıkladı. Bu hamle, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından konuşulmaya başlandı.

Değişiklik şu an için sadece sosyal medya platformlarında gözlemlenirken, internet sitelerinde henüz bir güncellemeye gidilmediği görüldü. Ayrıca, menü isimlerinde de Türkçeleştirilmiş ifadelerin yer alması bekleniyor.

Söz konusu karar, Türkiye’deki tüketicilere hitap eden yenilikçi bir adım olarak dikkat çekti.



