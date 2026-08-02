YALVAÇ’TA ULAŞIM KONFORU ARTIYOR: ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI Isparta İl Özel İdaresi, 2026 Yılı Hedefleri Kapsamında Köy Yollarını Standartların Üstüne Çıkarıyor Isparta İl Özel İdaresi, kırsal alandaki ulaşım ağını güçlendirme ve yol kalitesini artırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yalvaç ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Altıkapı ile Bahtiyar köyleri arasındaki güzergahta bitümlü sıcak karışım asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Güzergahta Ulaşım Standartları Yükseltiliyor İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen hummalı çalışmalarla mevcut yolun fiziki standardı yükseltiliyor. Bitümlü sıcak karışım asfalt serimi sayesinde bölge halkına daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem sürüş konforunun artacağı hem de trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılacağı belirtildi. Kısa Sürede Hizmete Açılacak Yetkililerden alınan bilgiye göre, planlanan takvim doğrultusunda ilerleyen yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların bitirilmesinin ardından Altıkapı - Bahtiyar güzergahı vatandaşların hizmetine sunulacak. 2026 Hedefi: 100 Kilometrenin Üzerinde Asfalt İl Özel İdaresi, kırsal alandaki yaşam kalitesini artırmak ve köy yollarını modernize etmek amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. 2026 yılı yatırım programı kapsamında, il genelindeki köy yollarında 100 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirilmesi hedefleniyor.