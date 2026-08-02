YALVAÇ’TA ULAŞIM KONFORU ARTIYOR: ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
Isparta İl Özel İdaresi, 2026 Yılı Hedefleri Kapsamında Köy Yollarını Standartların Üstüne ÇıkarıyorIsparta İl Özel İdaresi, kırsal alandaki ulaşım ağını güçlendirme ve yol kalitesini artırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yalvaç ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Altıkapı ile Bahtiyar köyleri arasındaki güzergahta bitümlü sıcak karışım asfalt serimi gerçekleştiriliyor.
Güzergahta Ulaşım Standartları Yükseltiliyorİl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen hummalı çalışmalarla mevcut yolun fiziki standardı yükseltiliyor. Bitümlü sıcak karışım asfalt serimi sayesinde bölge halkına daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem sürüş konforunun artacağı hem de trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılacağı belirtildi.