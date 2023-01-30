Atatürk Kütüphanesi üyeleri kahvaltıda buluştu

Atatürk Kütüphanesi üyeleri, hafta sonu düzenledikleri kahvaltı ile; birlik ve dayanışma mesajı verdi. Kurucu Başkan Pınar ‘’Amacımız Cumhuriyetimizin kurucusu yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmak, sevdirmek, onun çizdiği çağdaşlık yolunda çocuklarımızın ve gençlerimizin ilerlemelerine katkıda bulunmak’’ diye konuştu.

Isparta’da 2017 yılında Mustafa Kemal Pınar önderliğinde kurulan Atatürk Kütüphanesi faaliyetlerine hızla devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmak, ilke ve inkılaplarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Atatürk Kütüphanesi, bu doğrultuda pek çok etkinliğe imza atıyor. Tuhafiyeciler Sitesinde ki yerinde hafta sonu düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen üye ve gönüllü vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Burada kısa bir konuşma yapan kurucu Başkan Mustafa Kemal Pınar ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere taşıyabilmek için, onun geniş ufkunu ve ilkelerini hayata geçirmemiz gerekir. Bu bağlamda her platformda Ulu Önder Atatürk’ü her zamankinden daha çok anmaya ve anlamaya özen gösteriyoruz’’ dedi.