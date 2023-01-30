KİCKBOKSÇULARIMIZDAN TÜRKİYE DERECELERİ
22 - 29 Ocak 2023 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kickboks Şampiyonası'ndan sporcularımız altı madalya ile döndü.
İşte Türkiye dereceleri alan sporcularımız:
Mertcan ÇELİK 63 Kg büyük erkekler Türkiye 2. Si
Emir Kaan Erdem 69 Kg yıldız erkekler TÜRKİYE 3.SÜ
HAMİT ERTUNÇ 63 Kg Genç erkekler TÜRKİYE 3.SÜ
SİNEM SARIYILDIZ 55 Kg büyük bayanlar TÜRKİYE 3.SÜ
YÜKSEL ÜNAL 50 Kg Genç bayanlar TÜRKİYE 3. SÜ
Orhan Nuri Özdemir 74 kilo Büyük erkekler TÜRKİYE 3.SÜ