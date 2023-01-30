

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





23.01.2023 günü Bekçidevriyemizce yapılan uygulama neticesinde Isparta Adliyesince “Herkesin GirebileceğiBir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında HIRSIZLIK” suçundan 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K isimli şahıs yakalanarak Cezaevine teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam edecektir



