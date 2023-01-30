isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

HERYERDE ARANAN ŞAHISI ISPARTA EMNİYETİ YAKALADI

HERYERDE ARANAN ŞAHISI ISPARTA EMNİYETİ YAKALADI
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
 
23.01.2023 günü Bekçidevriyemizce yapılan uygulama neticesinde Isparta Adliyesince “Herkesin GirebileceğiBir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında HIRSIZLIK” suçundan 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K isimli şahıs yakalanarak Cezaevine teslim edilmiştir.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam edecektir
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EYT yasası perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
HERYERDE ARANAN ŞAHISI ISPARTA EMNİYETİ YAKALADI
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu: 4 maddeden oluşuyor
Denizden sofranıza en taze balık ürünleri Kaya Balık'ta!
10 bin yeni polis kadrosu Resmi Gazete'de yayımlandı!
Hedefimiz Mobilya sektöründe bir Türkiye Markası Olmak
EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
AMBALAJIN YENİ ADI: TAMBALAJ HİZMETE AÇILDI
Isparta'da ''Dolandırıcılık ve Fuhuşa Aracılık Etmek'' olayı
AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI: ZAM GELDİ
PRİM BORCUNDA BU FIRSATI KAÇIRMAYIN
Isparta'da iş arayanlara duyuru: 350 kişi alınacak
Benzine bu gece zam geliyor: Araç sahipleri dikkat
Trafik sigortasında ödemeler değişti Yaptırmayanlar trafikten men
OKULLAR ZAM SINIRININ ETRAFINDAN DOLAŞIYOR
Küresel ekonomi çökebilir felaket kapıda!
SİTE PARFÜMERİ 25 YILDIR ISPARTA'NIN HİZMETİNDE!
DYNOBİL ISPARTA OTO EKSPERTİZ İLE İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN!
Isparta'nın TSE ve HYB Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
SGK'DAN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI: O İDDİALARA CEVAP
ÇEVİK GIDA'DAN ARYA BEBEK İÇİN DESTEK
ISPARTA'DA EMNİYET KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRDİ
EYT'Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR İÇİN BİR İHTİMAL DAHA VAR
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

AMBALAJIN YENİ ADI: TAMBALAJ HİZMETE AÇILDI AMBALAJIN YENİ ADI: TAMBALAJ HİZMETE AÇILDI27 Ocak 2023
Hedefimiz Mobilya sektöründe bir Türkiye Markası OlmakHedefimiz Mobilya sektöründe bir Türkiye Markası Olmak28 Ocak 2023
Isparta'da ''Dolandırıcılık ve Fuhuşa Aracılık Etmek'' olayıIsparta'da ''Dolandırıcılık ve Fuhuşa Aracılık Etmek'' olayı26 Ocak 2023
Isparta'da iş arayanlara duyuru: 350 kişi alınacakIsparta'da iş arayanlara duyuru: 350 kişi alınacak25 Ocak 2023
10 bin yeni polis kadrosu Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 bin yeni polis kadrosu Resmi Gazete'de yayımlandı! 28 Ocak 2023
Benzine bu gece zam geliyor: Araç sahipleri dikkatBenzine bu gece zam geliyor: Araç sahipleri dikkat24 Ocak 2023
HERYERDE ARANAN ŞAHISI ISPARTA EMNİYETİ YAKALADIHERYERDE ARANAN ŞAHISI ISPARTA EMNİYETİ YAKALADI30 Ocak 2023
EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİEYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ27 Ocak 2023
ISPARTA TAMBALAJ: AMBALAJ ÜRÜNLERİ SATIŞ MAĞAZASI HİZMETE AÇILDIISPARTA TAMBALAJ: AMBALAJ ÜRÜNLERİ SATIŞ MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI26 Ocak 2023
SEV KORU YAŞAT PROTOKOLÜ İMZALANDISEV KORU YAŞAT PROTOKOLÜ İMZALANDI29 Ocak 2023
ITSO Başkanı Çelik’ten Regaib Kandili MesajıITSO Başkanı Çelik’ten Regaib Kandili Mesajı25 Ocak 2023
AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI: ZAM GELDİAKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI: ZAM GELDİ26 Ocak 2023
Isparta'da Sensör tabanlı akıllı sinyalizasyon sistemi devreye alındıIsparta'da Sensör tabanlı akıllı sinyalizasyon sistemi devreye alındı26 Ocak 2023
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJI25 Ocak 2023
Isparta'da neon tabela yazı logo lambalar Ayhan Elektrik'te tasarlanıyorIsparta'da neon tabela yazı logo lambalar Ayhan Elektrik'te tasarlanıyor25 Ocak 2023
Isparta'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi Sosyal Konutları İçin Kura Çekimi YapıldıIsparta'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi Sosyal Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı27 Ocak 2023
PRİM BORCUNDA BU FIRSATI KAÇIRMAYINPRİM BORCUNDA BU FIRSATI KAÇIRMAYIN26 Ocak 2023
Isparta'da Öneri Sanayi Alanları Toplantısı YapıldıIsparta'da Öneri Sanayi Alanları Toplantısı Yapıldı27 Ocak 2023
ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN REGAİP KANDİLİ MESAJIISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN REGAİP KANDİLİ MESAJI25 Ocak 2023
Başkan Tural'dan Regaib Kandili mesajıBaşkan Tural'dan Regaib Kandili mesajı26 Ocak 2023