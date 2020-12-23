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Yeni haber: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı! İşte o rakam

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Yeni haber: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı! İşte o rakam
ISPARTA
G.Tarihi: 22.12.2020 17:37
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Asgari ücretin tespiti için 3. toplantı bugün gerçekleştirildi. TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş ev sahipliğinde yaptı. Bu hafta sonuna kadar yapılacak son toplantı ile milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tutarı netleştirilecek. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirlenecek.

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
TUİK Asgari ücret için önerisinis sundu.  TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekâr bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.

3. TOPLANTI YAPILDI
 Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen toplantıda, bugün işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti sunum yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri zam pazarlığında dikkate alınan bir işçinin asgari geçim tutarını da paylaştı. 
2 BİN 792 TL ÖNERİLDİ
TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
 
ENFLASYON BELİRLEYİCİ
Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin senaryolara göre, Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 enflasyon tahminine göre artışa gidilirse brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak. Asgari ücret yüzde 12 oranında artarsa net asgari ücret 2 bin 603 lira, yüzde 15 artarsa 2 bin 673 lira, yüzde 17 artarsa 2 bin 720 lira, yüzde 20 artarsa 2 bin 790 lira olacak.

ONLARCA KALEMİ ETKİLİYOR
Yeni asgari ücret asgari geçim indirimi, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarlarını da değiştiriyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı, emzirme yardımı da yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar sağlayacak

APARTMAN GÖREVLİLERİNİN FARKLI
Asgari ücret 2021, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.
 
ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.
 
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