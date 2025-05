Uşak Üniversitesi’nde Bir İlk: Güneş Enerjili Telefon Şarj İstasyonu Kuruldu

Uşak Üniversitesi’nde çevreci bir adım daha atıldı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4. sınıf öğrencileri İrem Meşhur, Fatma Karabulut ve Miraç Büyükerdoğan öncülüğünde yürütülen "Temiz Güç Hareketi" kapsamında, güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu projesi hayata geçirildi.

Projenin ikinci etkinliği olan bu yenilikçi uygulamanın açılışı, 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00’teUşak Üniversitesi çarşı alanında ücretsiz bir şekilde kullanıma sunuldu. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi ve bu cihazın kurulumundan çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmeyi amaçlayan bu girişimle birlikte, öğrenciler hem çevre bilincine katkıda bulunmayı hem de kampüs yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu, mobil cihazlarını şarj etmek isteyen öğrenciler için hem pratik hem de sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Etkinliğe destek veren sponsorlara da teşekkür eden proje sahipleri, Coff The Story, The Secret Garden, İYME, Mevsim İklimlendirme, Bargello The Bist, Kral Kumru ve Pablo firmalarına desteklerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

"Temiz Güç Hareketi", Uşak Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek.