Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Memnuniyetinde Zirvede

Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Başhekim Diş Hekimi Özer Emin Akduman’ın liderliğinde, hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan modern ve donanımlı bir sağlık kurumu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

11 Ağustos 2008 tarihinde yeni binasında hizmet vermeye başlayan merkez, son dönemde yapılan yatırımlarla teknoloji ve donanım açısından önemli bir atılım gerçekleştirdi. Başhekim Akduman’ın yönetiminde sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükselten merkezde; implant, porselen, kron-köprü, diş taşı temizliği, dolgu, kanal tedavisi ve protez uygulamaları gibi birçok diş tedavisi hasta odaklı ve güvenilir bir anlayışla sunuluyor.

Hasta haklarına duyarlı, güler yüzlü ve fedakâr sağlık çalışanlarıyla Isparta halkına en iyi ağız ve diş sağlığı hizmetini sunmayı amaçlayan merkez, gelişimini sürdürüyor. Sağlık alanında örnek bir yönetim anlayışı sergileyerek fark yaratan Başhekim Özer Emin Akduman ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.